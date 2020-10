Miss France 2021 : Qui est Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne 2020 ?

Originaire de Charnay-les-Mâcon (Saône-et-Loire), Lou-Anne est étudiante dans l'école de commerce Grenoble Ecole de Management. Actuellement en alternance dans un grand groupe de cosmétiques de luxe, la jeune femme effectue un master 2 spécialisé en marketing et business.

Très émue d'avoir remporté l'écharpe de Miss Bourgogne 2020, Lou-Anne a confié aux journalistes de France 3 Régions : "Je ne réalise pas du tout. Je suis un peu sous le choc. Je ne m'y attendais pas vraiment. J'ai beaucoup pleuré avant l'élection pour vider mes émotions et là, du coup, j'ai ce choc. Mais, je suis très, très heureuse et j'espère aller le plus loin possible dans l'aventure Miss France." Un nouveau challenge de taille pour Lou-Anne, qui aura bien sûr sa grande soeur Marine en première supportrice tout au long de l'élection Miss France 2021.