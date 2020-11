Miss France 2021 : Anlia Charifa est Miss Mayotte 2020, la liste des candidates complète

L'élection de Miss Mayotte 2020 s'est déroulée le 7 novembre dernier, lors d'une cérémonie à huis clos. C'est la jolie Anlia Charifa qui a remporté l'écharpe et la couronne.

Âgée de 23 ans, Anlia Charifa est actuellement en master de marketing digital et s'est spécialisée en master création audiovisuelle. Désormais embarquée dans l'aventure des Miss, elle a confié au micro de Mayotte la 1ère avoir pris "une année de césure pour se consacrer" à son archipel et au développement de son environnement.

La jeune femme n'est pas novice dans le milieu des reines de beauté puisque l'année dernière, elle était élue première dauphine derrière Miss Mayotte 2019, Eva Labourdère. "On dit souvent de moi que je suis une femme déterminée. Finir première dauphine l'an dernier, ça a été une leçon de vie", estime-t-elle pour le média local. Et d'ajouter : "J'ai gagné en maturité et je suis devenue la meilleure version de moi-même. C'est cette confiance en soi que j'ai envie de faire partager aux femmes mahoraises. Nous sommes des femmes battantes, intelligentes, et c'est ce que je veux représenter aujourd'hui."

Sur Instagram, après sa victoire, la brunette s'est empressée de remercier ses abonnés pour leur soutien, leur assurant devenir l'ambassadrice de Mayotte dont ils rêvent. "Un nouveau challenge nous attend, celui de vivre ensemble l'aventure Miss France. Je vous promets de donner le meilleur de moi même pour représenter au mieux notre belle île à ce concours et durant cette belle année de règne !", a-t-elle écrit.

Avec l'élection d'Anlia Charifa, la liste des candidates au concours Miss France est enfin complète. Elles seront 29 à se présenter à tour de rôle sur le podium le 19 décembre prochain lors de l'élection qui se tiendra au Puy-du-Fou.