Miss France 2021 : Julie Foricher est Miss Bretagne 2020

Âgée de 23 ans, Julie Foricher ne pouvait plus compter que sur cette année pour participer au concours Miss France. Heureusement pour elle, elle a remporté avec brio l'étape régionale, devenant ainsi la nouvelle représentante de la Bretagne dimanche 27 septembre 2020. La jeune femme originaire du Relecq-Kerhuon, dans le Finistère, a été couronnée dans une salle de Ploemeur, dans le Morbihan, où dix-neuf candidates étaient inscrites. Elle succède ainsi à Romane Edern, Miss Bretagne 2019.

Julie Foricher, 1m78, s'est rapidement démarquée grâce à son discours, elle qui est titulaire d'un bachelor en tourisme et qui travaille actuellement dans un hôtel. Très sportive et détentrice d'une licence de staps, la jolie brune a participé à un raid d'aventure en début d'année en Laponie. Julie a tenté sa chance au concours grâce à ses amis, qui l'ont inscrite, après avoir essayé de la pousser à participer ces dernières années.

Avant de reprenne son travail de réceptionniste à l'hôtel Océania Le Continental, à Brest, la jolie brune a répondu aux questions du Télégramme. "Je n'ai pas réagi tout de suite. Romane Edern, la Miss Bretagne actuelle, m'a remis l'écharpe. Puis Clémence Botino, Miss France 2020, la couronne. Je tremblais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, a-t-elle expliqué. Être élue devant ma famille, mes parents, mes frères et soeurs, ainsi que mes amis et des amis de la famille, en tout une trentaine de personnes, c'est une grande émotion. On m'a félicitée pour le discours que j'ai prononcé lors de ma présentation. (...) C'est une année grandiose car c'est le centenaire de Miss France. Ce sera une première pour moi au Puy-du-Fou".

Le 12 décembre prochain, elle sera donc une des concurrentes officielles au titre de Miss France. Mais en attendant, Julie Foricher aura autre chose à décrocher : son diplôme. "J'ai hâte de connaître la suite du programme pour savoir comment tout concilier avec mon travail de réceptionniste à l'hôtel Océania Le Continental, à Brest, et mes études d'hôtesse de l'air. Les examens pratiques se déroulent sur 15 jours en octobre", a-t-elle fait savoir.

À noter que la dernière Miss Bretonne à avoir remporté le titre national était Laury Thilleman, il y a dix ans.