Miss France 2021 : Amandine Petit est Miss Normandie 2020

Samedi 26 septembre 2020, Amandine Petit a été élue Miss Normandie lors de l'élection 2020 à Coutances (Manche), devant 1 400 spectateurs. Elle succède ainsi à Marine Clautour, Miss Normandie 2019, et a été couronnée par cette dernière et Clémence Botino parmi seize candidates.

La jeune femme de 23 ans, 1m75, originaire de Caen, se présentait pour la deuxième fois à l'élection de sa région. "Je n'étais pas censée me représenter cette année, je l'avais déjà fait une première fois en 2015, l'expérience était très belle, et finalement, elle est encore plus belle cette année. On a un engouement derrière. Toutes les candidates étaient merveilleuses, il y avait une entente formidable entre nous. Clairement, peu importe la gagnante, cette élection reste une superbe expérience", a-t-elle déclaré juste après les résultats.

L'actuelle Miss France, Clémence Botino, a réagi à son sacre. "Je la trouve vraiment très belle, a-t-elle estimé. Quand elle a parlé, on sentait qu'elle était elle-même pleinement, qu'elle ne récitait pas un discours. Ça l'a vraiment distingué dès le début." C'est d'ailleurs l'impression qu'a voulu faire passer Amandine Petit, avec le message suivant : "Rester simple, authentique, être élégant".

Elle peut maintenant se concentrer sur la prochaine étape, celle de Miss France 2021, le 12 décembre prochain au Puy du Fou en Vendée. "Je suis Caennaise mais je vais défendre toute la région, je le dois à toutes les candidates qui étaient là ce soir", a-t-elle promis. Elle rejoint donc le casting de l'élection déjà composé de douze candidates, à savoir Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barrry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine, Justine Dubois, élue Miss Poitou-Charentes, Aurélie Roux, Miss Alsace, Diane Febvay, élue Miss Lorraine, Gwenegann Saillard, élue Miss Champagne-Ardenne, Emma Arrebot-Natou, élue Miss Midi-Pyrénées, Laura Lourenço, élue Miss Ile-de-France et Julie Tagliavacca, élue Miss Pays de la Loire 2020.