Miss France 2021 : Héléneschka Horth élue Miss Guyane 2020 en pleine polémique

Les élections régionales se sont poursuivies samedi 31 octobre 2020 en marge du concours Miss France. Ce fut au tour de la Guyane de choisir sa représentante et c'est Héléneschka Horth qui a remporté la couronne. Âgée de 23 ans, elle a été sacrée devant 200 personnes et concourrait contre six autres candidates. Elle succède ainsi à Dariana Abé, élue Miss Guyane 2019.

Héléneschka Horth est titulaire d'un Bachelor in Business & Management et espère dans l'avenir devenir chef d'entreprise. "Ma philosophie de vie est qu'on a qu'une seule vie et qu'il est urgent de la vivre. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Et si elles n'arrivent pas, il faut les créer", a-t-elle confié à France-Guyane.

La jeune femme a participé au concours dans une ambiance toute particulière puisqu'il a été organisé pour la première fois par un autre comité et sous la direction de Nathalie Nouh Chaia Vernet. Cette dernière a remplacé Robert Sébas, délégué régional depuis plus de vingt ans, après qu'il ait souhaité annuler l'élection de Miss Guyane. "Il était hors de question que la Guyane ne soit pas représentée à l'élection de Miss France cette année. Nous relevons le défi d'organiser cet événement en moins de trente jours. Le délai est court, mais j'aime les défis et les personnes qui m'entourent aussi", avait alors expliqué Nathalie Nouh Chai Vernet. Des tensions s'en sont suivies et, lors d'un entretien accordé à France-Guyane, Robert Sébas avait révélé les dessous de son divorce avec Sylvie Tellier et l'organisation Miss France, assurant vouloir mettre en place un concours concurrent dans le futur.

En attendant, Héléneschka Horth est bel et bien en lice pour la compétition Miss France, laquelle aura lieu le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou.