Miss France 2021 : Léa Graniou est Miss Limousin 2020

Samedi 12 septembre 2020, ce fut au tour du Limousin de désigner sa nouvelle représentante et c'est une certaine Léa Graniou qui a été élue à Aubusson. Celle qui succède à Alison Salapic est âgée de 20 ans, est originaire de Limoges en Haute-Vienne, et suit des études pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Elle avait d'abord été élue Miss Haute-Vienne 2019.

C'est la deuxième fois que Léa Graniou participe au concours de Miss Limousin. L'année passée, elle avait terminé première dauphine d'Alison Salapic. "Ça m'a laissé un an pour me représenter, j'ai eu de nouvelles motivations et une réelle volonté de représenter cette région, et c'est une très grande fierté", a-t-elle confié au micro de France Bleu après sa victoire. D'après le Populaire du Centre, cette nouvelle reine de beauté faisait partie des grandes favorites avant même d'être élue. En effet, "une colonie impressionnante de fans" l'aurait soutenue tout au long de la soirée. "Armés de ballons violets et blancs qu'ils ont pris un malin plaisir à éclater. Et de leurs cordes vocales, ils ont remporté la bataille de décibels", a même souligné le journal local.

Et il est vrai que Léa Graniou est à la tête d'une communauté très fidèle sur ses réseaux sociaux, sur lesquels elle partage des moments de sa vie de tous les jours. Elle avait d'ailleurs partagé avec ses followers sa préparation au concours de Miss France, avec ce message : "La persévérance est la clé de la réussite". Et de la persévérance, Léa en a eu et elle compte bien en avoir encore pour la suite de l'aventure. Rendez-vous le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou pour le grand show !