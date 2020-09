Miss France 2021 : Qui est Lara Lourenço, Miss Ile-de-France 2020 ?

Élue le 19 septembre 2020 à Dammarie-les-lys sous le regard bienveillant de Sylvie Tellier, Lara Lourenço a été sacrée Miss Ile-de-France 2020. Jeune étudiante en BTS commerce international option luxe de 18 ans, Lara succède ainsi à Evelyne de la Richaudy, Miss Ile-de-France 2019. Celle qui a prôné "le travail, la rigueur, le respect et la tolérance" au cours de l'élection vit à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Passionnée de voyages, la jeune femme partage régulièrement des clichés de ses périples via son compte Instagram.

Je ne m'y attendais vraiment pas

Très émue au moment de son sacre, la jolie brune a confié au Parisien : "Je ne m'y attendais vraiment pas. Ma mère m'a inscrite sans me le dire et m'en a parlé quand elle a reçu un mail m'invitant aux sélections !" Acclamée par le public (restreint et masqué pour cause de Covid-19), Lara a été couronnée par Clémence Botino, Miss France 2020 qui lui a adressé toutes ses félicitations sur Instagram : "Félicitations à notre nouvelle Miss Ile-de-France !".

Lara Lourenço tentera ainsi de remporter la précieuse couronne de Miss France 2021 le 12 décembre 2020 au Puy-du-Fou (Vendée). Une élection dans un cadre magique et inédit qui promet de belles surprises au public et aux téléspectateurs. "Avec cette très grande scène, il y a beaucoup de possibilités. Il va y avoir beaucoup de choses et les filles vont avoir beaucoup de tableaux à apprendre" avait d'ailleurs confié Sylvie Tellier le 18 septembre 2020 sur France Bleu. Le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, a quant à lui précisé que le public serait limité en raison de la pandémie de coronavirus qui touche actuellement la France.