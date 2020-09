Coronavirus : Encore un ministre contaminé, les chiffres inquiètent

Le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé Olivier Véran et celle du Premier ministre Jean Castex a prévenu les Français : il va falloir très vite faire de gros efforts face au coronavirus alors que les chiffres sont inquiétants. Le gouvernement en sait quelque chose, un nouveau membre vient d'être testé positif.

C'est le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui est à son tour victime du coronavirus. Il a lui-même annoncé sa contamination vendredi 18 septembre 2020, après avoir été testé positif au Covid-19. Sur son compte Twitter, il écrit : "J'ai été testé positif à la Covid-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l'isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l'isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions."

Comme le rapporte l'AFP, Matignon a précisé que le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex et les membres du gouvernement présents au Conseil des Ministres mercredi dernier n'étaient "pas considérés comme cas contact de Bruno Le Maire" puisqu'ils avaient respecté "scrupuleusement le protocole sanitaire et notamment les gestes barrières, le port du masque et les mesures de distanciation".

Bruno Le Maire, âgé de 51 ans et venu des rangs de la droite, n'est pas la premier membre du gouvernement a avoir été testé positif. En mars dernier, l'ex-ministre de la Culture et actuel ministre du Commerce extérieur Franck Riester avait été diagnostiqué positif tout comme les secrétaires d'État à la Transition écologique de l'époque, Brune Poirson et Emmanuelle Wargon. Fin août, la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, avait elle été placée en isolement puisqu'elle était un cas contact. Enfin, début septembre, le Premier ministre Jean Castex avait été isolé brièvement et testé négatif après avoir lui aussi été un cas contact.

Alors qu'Israël vient d'annoncer un reconfinement de la population et que Madrid a aussi récemment envisagé un reconfinement local, la France semble vouloir à toux prix éviter cela, crise économique oblige. Mais les chiffres sont alarmants. A date, on compte presque 430 000 cas officiels et plus de 31 000 morts malgré des mesures comme le port du masque dans plusieurs villes ou dans les salles de cinéma. Quant aux entreprises, elles restent seulement incitées à favoriser le télé-travail et non obligées à l'instaurer quand cela est possible, ce qui entraîne inévitablement des foules dans les transports en commun...