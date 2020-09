Jean Castex cas contact du coronavirus : le résultat de son test révélé

Chaque jour, la France recense de plus en plus de personnes contaminées par le coronavirus. À ce jour, il y a déjà plus de 335 000 cas avérés. Parmi eux : Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Ayant passé du temps en voiture lui, le Premier ministre Jean Castex a été contraint de subir un test.

Sur son compte Twitter, le nouveau chef du gouvernement - qui a visiblement décidé de visiter la France en long, en large et en travers en multipliant les déplacements à un rythme effréné - a lui-même confirmé qu'il devait subir un test pour le coronavirus. "Cas contact d'une personne testée positive à la COVID-19, je suivrai le protocole élaboré par le gouvernement et les autorités de Santé. Il s'applique à toutes et à tous. J'exercerai la plénitude de mes fonctions en respectant scrupuleusement les recommandations sanitaires", a-t-il écrit mardi 8 septembre 2020.

Quelques heures après effectué un test, de toute évidence par un prélèvement PCR dans le nez, il a reçu le résultat : négatif. Un soulagement pour Jean Castex, âgé de 55 ans, qui aurait dû s'isoler longuement s'il avait été positif, rendant sa tâche plus difficile à assumer. "Testé ce mardi après-midi, le Premier ministre devra l'être une seconde fois en fin de semaine, soit sept jours après qu'il a suivi la huitième étape du Tour dans la voiture de Christian Prudhomme. Dans l'intervalle, il demeurera isolé à l'hôtel Matignon, sa résidence officielle, et le conseil des ministres et le séminaire gouvernemental programmés ce mercredi se tiendront en visioconférence", relate le sire de Midi libre. De précieuses précautions alors que le niveau de contamination ne semble pas vouloir connaître d'essoufflement.

Récemment, la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a indiqué qu'elle s'était placée en quarantaine après avoir côtoyé une personne positive au Covid-19, ce qui faisait aussi d'elle un "cas contact".