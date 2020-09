Tour de France : Le Covid-19 rejoint la course, Christian Prudhomme positif

"Je sors du Tour pour huit jours, a déclaré à l'AFP Christian Prudhomme, qui est asymptomatique. Je vais faire comme n'importe quel salarié français dans ce genre de cas." Le directeur du Tour, qui sera remplacé sur l'épreuve par François Lemarchand, reprendra sa place après la seconde journée de repos, lundi prochain, en Isère.

Tous les tests effectués sur les coureurs du Tour de France lundi 7 septembre, lors de la première journée de repos en Charente-Maritime, se sont révélés négatifs, mais celui de Christian Prudhomme n'est toutefois pas le seul à être revenu positif.

L'Équipe annonce en effet que quatre membres d'équipes différentes sont eux aussi contaminés par le coronavirus. Ineos-Grenadier, Mitchelton-Scott, Cofidis et AG2R-La Mondiale, sont toutes les formations concernées.

Le protocole sanitaire mis en place au début du Tour de France indique qu'une équipe peut être exclue de la compétition à partir du moment où deux membres, coureurs et staff compris, sont testés positifs. Heureusement, une semaine après le début de la Grande Boucle, aucun coureur n'a encore été testé positif.

Le coronavirus n'épargne aucun sport. Le foot est largement touché avec le récent forfait de Kylian Mbappé pour le match France-Croatie qui se joue ce soir au Stade de France. Avant lui, d'autres Bleus avaient dû renoncer (temporairement) à porter le maillot tricolore. Paul Pogba, Steve Mandanda ou encore le petit nouveau Houssem Aouar ont tous été évincés pour cause de coronavirus. Du côté de tennis, Benoît Paire a été testé positif au coronavirus et exclu de l'US Open qui se joue actuellement à New York.