Miss France 2021 : Quelle Miss est arrivée 1ère au test de culture générale ?

Les résultats étaient très attendus. Ce mardi 8 décembre 2020, Sylvie Tellier a révélé qui était la Miss régionale qui avait le plus brillé durant le test de culture générale, lequel a eu lieu il y a une semaine tout pile. L'Histoire, l'actualité, la Littérature... les 29 candidates avaient 30 minutes pour répondre à 40 questions toutes plus variées les unes que les autres et dont les réponses valaient 0,5 point chacune.

À l'issue de l'examen, c'est finalement Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne, qui a décroché la première place. La petite soeur de Miss France 2013, Marine Lorphelin, a obtenu une jolie moyenne de 17,5/20. Un grand soulagement pour la jeune femme de 23 ans, étudiante en école de commerce et en alternance chez L'Oréal. "C'est passé finalement! Je suis très heureuse et j'espère que mes professeurs de culture générale de ma classe préparatoire seront fiers de moi", a-t-elle confié à TV Mag. Il faut dire que Lou-Anne Lorphelin ne sait que trop bien quel impact peuvent avoir les résultats de ce test sur la suite de son aventure. "C'est important car cela montre aux Français l'image d'une femme jolie mais aussi réfléchie, intelligente, avec des idées et pouvant tenir une conversation sur divers sujets. Je suis donc très heureuse d'avoir bien réussi", s'est-elle réjouit.

À la deuxième et troisième place, ex-exaequo, se trouvent Lara Gautier, Miss Côte d'Azur, et Gwenegann Saillard, Miss Champagne Ardenne, qui se démarquent avec la moyenne de 15/20.

Si le traditionnel test de culture générale n'a rien d'éliminatoire, l'organisation Miss France ne cache pas qu'une note en dessous de la moyenne peut contrarier les chances d'une candidate d'intégrer le futur Top 15 le soir de la cérémonie. À contrario, celle qui obtient la meilleure moyenne a de grande chance d'accéder à la finale, voire même d'être élue Miss France. Les derniers couronnements des reines de beauté le prouvent. En 2020 c'est Clémence Botino qui avait remporté le test avant d'être élue, en 2016 ce fut Iris Mittenaere, en 2013 Marine Lorphelin et en 2011 Laury Thilleman. Lou-Anne Lorphelin va-t-elle rejoindre cette liste ? Réponse le 19 décembre prochain...