Miss France 2021 : les grosses bourdes du test de culture générale

En semaine de préparation à Versailles, les 29 candidates au concours Miss France sont d'ores et déjà en compétition ! En effet, entre deux cours d'éloquence et de bonne tenue, elles ont été soumises à l'incontournable et redoutable test de culture générale. Une épreuve essentielle puisqu'il n'est pas rare de voir les meilleures d'entre elles figurer par la suite dans le top 15 lors de la cérémonie. Mais, en dépit des études qu'elles poursuivent toutes, les Miss régionales ne sont pas à l'abri de glisser quelques (grosses) erreurs.

Nos confrères de Paris Match ont pu recueillir les premières impressions des jeunes femmes à la sortie de leur examen de 30 minutes. On apprend alors que l'Histoire n'est apparemment plus ce qu'elle était avec le résistant Jean Moulin qui est "désormais scientifique et François Ier devient l'empereur à la barbe fleurie en lieu et place de Charlemagne". Enfin, Alexandre Dumas n'aurait pas récolté le mérite qui lui revient pour l'écriture des Trois Mousquetaires, au profit de Victor Hugo ou Jules Verne...

De son côté, Illana Barry (Miss Languedoc-Roussillon) espère se rattraper avec l'épreuve d'anglais, elle qui a reconnu ne pas être au fait des détails de la vie privée de Salma Hayek, mariée à François-Henri Pinault, et non pas Arnaud Lagardère ou Bernard Arnault... "Je suis vraiment une quiche !", aurait-elle déclaré après coup. Mais qu'elle se rassure, ses camarades Aurélie Roux (Miss Alsace) et Géromine Prique (Miss Auvergne) n'ont pas brillé par leurs réponses à cette question non plus. Séphorah Azur (Miss Martinique) estime de son côté qu'elle s'en est plutôt bien sortie, même si elle a "répondu à certaines questions sans trop savoir". Noémie Leca (Miss Corse) a quant à elle trouvé le test "plutôt difficile". La faute au stress d'après Justine Dubois (Miss Poitou-Charentes). "On oublie beaucoup de choses. Je pense que ça peut nous pénaliser", craint-elle. Vivement les résultats !

Pour rappel, l'année dernière c'est Clémence Botino qui avait obtenu le meilleur résultat avec une jolie moyenne de 17,5 sur 20. La suite on la connaît, elle a été élue Miss France 2020.