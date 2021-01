Camille Lacourt, un bébé avec Alice : très belle officialisation avec sa fille Jazz

Première photo à trois et demi pour Camille Lacourt ! Le 6 janvier 2021, l'ancien champion de natation s'est saisi de son compte Instagram pour officialiser la grossesse de sa compagne Alice Detollenaere. L'occasion de voir le ventre déjà bien rond de la future maman !

"Je voulais vous annoncer officiellement que 2021 sera une belle année pour nous. @alice_deto va devenir la plus belle des mamans, Jazz la plus fabuleuse des grandes soeurs et moi le plus heureux des hommes. Vous l'aurez compris dans quelques mois un petit être va nous combler de bonheur", Camille Lacourt a-t-il écrit en légende de sa publication. A l'image, l'ex-athlète de 35 ans prend la pose en embrassant tendrement le front de sa compagne, tandis que sa fille Jazz (8 ans), née de son premier mariage avec Valérie Bègue, est occupée à câliner le baby bump de sa jeune belle-mère.