Alice Detollenaere partage une photo de son sein : la chérie de Camille Lacourt a battu le cancer

Pour la belle Alice Detollenaere, l'année 2020 ne sera pas totalement à jeter aux oubliettes. Ces derniers mois, elle a vaincu le cancer du sein qui lui avait été détecté l'an dernier. La jeune femme a déjà eu l'occasion de parler de sa guérison, mais, sur Instagram, elle a fait plus fort en postant une photo poignante pour alerter et ne pas oublier.

Le 4 octobre, sur son compte suivi par environ 19 000 abonnés, elle a mis dans sa story une photo en noir et blanc de son sein nu, le contour de son téton apparaissant plus foncé que le reste de sa peau. "Un an, ne pas oublier", a-t-elle sobrement commenté. Une manière de "célébrer" son combat gagné contre la maladie, mais aussi de garder en mémoire que cela peut arriver à n'importe quelle femme, à tout âge de la vie. Ce cliché de sein nu, qui n'est pas sans rappeler celui récemment au coeur d'une polémique impliquant la candidate écartée à Miss Guadeloupe, intervient pendant Octobre rose. Une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

Alice Detollenaere, âgée de 33 ans et ancienne Miss Bourgogne 2010, avait annoncé avoir vaincu son cancer du sein en février 2020. Le mannequin, qui avait été opéré pour retirer son sein malade, avait eu la chance de ne pas traverser cette épreuve toute seule. En effet, son compagnon Camille Lacourt a été présent à ses côtés du début à la fin. "Je me demandais si Camille me quitterait. Je ne voulais pas être un boulet, apporter le malheur dans sa vie et celle de sa fille [Jazz, née de son mariage passé avec Valérie Bègue, NDLR]. Mais il a insisté pour m'accompagner. (...) Ce qui m'inquiétait le plus n'était pas mon travail, mais mon couple. J'avais peur que ce sein dégoûte Camille", avait-elle confié en interview avec Paris Match.

Alice Detollenaere, qui a un nouveau sein grâce à une opération, compte bien garder ancré en elle le souvenir de ce combat contre le cancer. Alors qu'on lui avait proposé des opérations de chirurgie esthétique pour améliorer l'aspect de son nouveau sein, elle a refusé catégoriquement. "Effacer tous les stigmates serait un non-sens, celui de nier mon histoire", avait-elle confié sur les réseaux sociaux.