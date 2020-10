Lucie Lucas topless : sa photo osée et engagée

Depuis le début du mois d'octobre, les personnalités sont nombreuses à se mobiliser dans la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d'Octobre rose. Récemment, Françoise Laborde, Sophie Davant ou encore Faustine Bollaert acceptaient d'ailleurs de se dénuder pour l'association RoseUp. C'est désormais Lucie Lucas qui a fait tomber le haut. La comédienne est apparue seins nus sur Instagram ce lundi 5 octobre 2020 et promet même de réitérer l'expérience chaque semaine du mois.

"Les copains, et surtout les copines ! La semaine dernière a débuté Octobre rose. Un mois très important consacré à la sensibilisation et l'information sur le dépistage du cancer du sein ! Pour l'occasion, chaque lundi, je vous dévoilerai un cliché de moi arborant fièrement ma poitrine dont je prends le plus grand soin", a-t-elle annoncé en légende. Et de rappeler les solutions pour éviter les risques terribles du cancer du sein : "Saviez-vous qu'une femme sur huit risque de développer un cancer du sein ? Alors, les filles, soyons attentives à notre corps, et n'hésitons pas à nous palper les seins régulièrement et à consulter en cas de doute ! Car c'est grâce au dépistage précoce que la moitié des cancers du sein sont décelés ; et plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison totale sont grandes. Donc à vos marques, prêtes, feu, palpez !"

La publication de Lucie Lucas, toujours très engagée, a beaucoup plu aux internautes. Séduits par son implication pour contrer ce fléau ou pour la beauté de l'image en noir et blanc pour laquelle elle dévoile sa poitrine, ses fans le lui ont fait savoir en commentaires. Le rendez-vous est pris pour les semaines à venir !