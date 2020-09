Lucie Lucas nue dans Clem : sa crainte pour ses enfants

Le 14 septembre 2020, TF1 donnera le coup d'envoi de la dixième saison de Clem. Les téléspectateurs découvriront les nouvelles péripéties de Clémentine Boissier, de nouveaux épisodes sur lesquels l'actrice principale Lucie Lucas s'est confiée auprès de TV Grandes Chaînes. Elle a notamment évoqué ses scènes de nu dans la série.

Après sa longue convalescence à la suite de son coma, Clem est fin prête à avancer et à se reconstruire. Cette nouvelle saison comportera plus d'humour et de légèreté, comme l'a expliqué la belle brune de 34 ans. La dixième saison évoquera aussi un sujet qui lui tient beaucoup à coeur : l'écologie. "Et nous allons encore voir Clem totalement bouleversée. Elle va vivre quelque chose de terrible. Mais dans cette série, il y a toujours de l'espoir. Et la saison 10 est vraiment ponctuée de moments beaucoup plus légers", a-t-elle ajouté.

Dans cette série, Lucie Lucas a été amenée à jouer des scènes de nu, une situation qui ne la dérange pas sur le plateau. Mais en dehors, elle reconnaît que c'est différent. "Ce n'est jamais simple, surtout à la télé, car on la regarde souvent en famille. J'ai des enfants qui sont à un âge où je n'ai pas envie que les gens leur disent : 'J'ai vu les seins de ta mère !'", a expliqué la maman de Lilou (10 ans), Moïra (8 ans) et Milo (2 ans). Mais Lucie Lucas estime que c'est important de "montrer qu'il n'y a rien de choquant à l'idée de voir un sein quelques secondes" : "C'est la vie, c'est la nature. Il faut donc trouver un équilibre entre rester naturelle et ne pas trop s'exposer. On est obligé de faire confiance au réalisateur."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 31 août 2020.