Lucie Lucas : Le bonheur en Bretagne, avec son craquant petit Milo, 2 ans

Révélée dans la série Clem aux côtés de Victoria Abril,Lucie Lucas mène, depuis deux ans, une vie paisible en Bretagne. L'actrice de 34 ans a dévoilé son quotidien avec ses trois enfants Lilou, Moïra et Milo lors d'un reportage pour 50' Inside (TF1), diffusé le 23 mai 2020. La comédienne a révélé les dessous de sa vie tranquille à la campagne.

Propriétaire d'une maison avec une ferme, la belle brune s'est construit un véritable petit potager. "J'ai un rapport d'amour avec la terre. Ma fille aînée elle dit que la terre c'est notre maman à tous. Et je suis assez d'accord", a-t-elle expliqué. Un cocon dans lequel il fait bon vivre et dans lequel elle apprend à ses enfants à découvrir la nature qui a tant à leur offrir. Très friands de sureau, elle révèle d'ailleurs que son petit dernier Milo raffole des beignets cuisinés avec cette fleur.

C'est un beignet de fleur

Maman poule, Lucie s'est mise met à préparer le dessert préféré de son fils avant de lui apporter dans son immense jardin. L'occasion de voir le visage craquant de Milo qui n'a pas tardé à accourir vers sa maman au moment où il a senti l'odeur des beignets chauds. "C'est un beignet de fleur" a-t-il chuchoté (très mignon) aux journalistes. "Les enfants se rendent compte que le jardin, c'est un garde manger (...) c'est bien de grandir avec ça dans la tête", a confié Lucie Lucas, très fière de ses enfants.

Un peu plus tard, Lucie a évoqué son confinement passé et sa chance d'être préservée de l'épidémie dans sa maison de campagne. Réserves de denrées alimentaires, légumes et fruits frais à disposition dans son potager, Lucie n'a pas "vraiment senti" le confinement grâce à ce nouveau mode de vie très sain dans lequel elle vit avec bonheur. Très concernée pour l'écologie, l'actrice s'est d'ailleurs engagée dans un projet pédagogique et solidaire afin de créer un éco-village dédié aux produits biologiques et à la médecine douce.