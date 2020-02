Alice Detollenaere face au cancer : "Je me demandais si Camille me quitterait"

En janvier dernier, Alice Detollenaere annonçait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein dans un texte déchirant publié sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, le mannequin et compagne de Camille Lacourt revient en détail sur cette difficile épreuve de la vie qui, plutôt que de fragiliser son couple, l'a rendu encore plus fort. Une jolie interview du couple à retrouver dans Paris Match, le 20 février 2020.

Questionnée sur sa réaction à l'annonce du diagnostic, Alice Detollenaere avoue être "passée en mode survie". "Je me demandais si Camille me quitterait. Je ne voulais pas être un boulet, apporter le malheur dans sa vie et celle de sa fille. Mais il a insisté pour m'accompagner", confie-t-elle. Mais Camille Lacourt a été d'un soutien hors norme. "Il était hors de question que je la lâche. Dans ma famille aussi j'ai été confronté au cancer du sein", explique l'ancien nageur, dont le grand-père est mort d'un cancer.

Au-delà de son travail de mannequin, Alice Detollenaere était inquiète pour l'avenir de son couple. "Ce qui m'inquiétait le plus n'était mon travail, mais mon couple. J'avais peur que ce sein dégoûte Camille", raconte-t-elle. "Il est important de faire le deuil du sein originel. Et de s'approprier le nouveau. Pour moi, il est juste différent. Il représente la force", ajoute le papa de Jazz (7 ans).

J'étais avec Camille lorsque j'ai appris que je souffrais d'un cancer du sein

Alice Detollenaere raconte ensuite comment Camille Lacourt a été présent à chaque étape de sa maladie, de la première consultation jusqu'à l'entrée au bloc opératoire. "Quelques jours plus tard, le médecin m'a appelée pour me demander de passer à son cabinet... J'étais en pleurs quand j'ai appelé Camille. Il faut vous dire que mon père est mort il n'y a pas très longtemps d'un cancer de la gorge", poursuit-elle, précisant que sa tante était elle aussi décédée d'un cancer du sein, à 42 ans. "J'étais avec Camille lorsque j'ai appris que je souffrais d'un cancer du sein. À 32 ans", ajoute-t-elle à Paris Match.

Alice Detollenaere a voulu préserver ses proches en ne révélant sa maladie qu'une fois l'opération terminée. Un conseil soufflé par Camille Lacourt : "Je lui avais conseillé de ne pas dévoiler sa maladie pour pouvoir se focaliser à 100% sur elle-même. Lorsqu'elle a posté sur Instagram une photo de l'hôpital, accompagné d'un texte où elle expliquait, j'ai pleuré tellement je trouvais ça beau. J'étais bluffé."

Cette épreuve aura finalement renforcé leur couple, qui a de beaux projets d'avenir. "À long terme, nous souhaitons avoir un bébé !", se réjouissait Alice Detollenaere.

L'interview jointe de Camille Lacourt et Alice Detollenaere est à retrouver en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le 20 février 2020.