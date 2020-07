Alice Detollenaere et le cancer : elle refuse une opération pour ne pas oublier

Au début de l'année 2020, Alice Detollenaere, compagne de Camille Lacourt, avait révélé qu'elle avait un cancer du sein. Plusieurs mois plus tard, le mannequin a donné de ses nouvelles et, surtout, elle a partagé son choix de ne "pas effacer tous les stigmates" de sa maladie.

Dimanche 26 juillet 2020, en légende d'une photo où elle apparaît avec l'ex-champion de natation, la sublime brune a posté un long texte bouleversant, le voici tel quel : "J'ai revu il y a quelques jours ma chirurgienne. Six mois après l'opération, il était question de l'aspect esthétique. Pour encore l'améliorer, il est possible de faire une intervention chirurgicale. Enfin deux pour être exacte, car l'une, qui consiste à prélever la graisse des jambes, est au moins aussi douloureuse que celle de réintervenir sur le sein. Depuis janvier, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais. Effacer tous les stigmates serait un non-sens, celui de nier mon histoire. Cet épisode a été fou et je ne veux jamais l'oublier. Je veux que, chaque matin en m'habillant, je puisse me souvenir que la vie un jour m'a rappelée à l'ordre. Transformer le négatif en positif, check." Sa bataille contre le cancer a été gagnée et Alice Detollenaere a fait le choix de ne pas l'oublier.

La jeune femme avait révélé que les médecins qui lui avait retiré son sein malade. "Ce traumatisme d'avoir un nouveau sein qui n'est pas le sien... Comment tu as réussi à te l'approprier, à l'aimer... Pour ma part, je l'ai aimé instantanément, il représente tout ce que tu es ! Il représente la force, le courage, notre soutien mutuel sans faille, la victoire de l'amour sur la maladie et tellement plus... Je suis si fier et si amoureux de toi", lui avait alors déclaré le papa de Jazz (7 ans), née de sa relation passée avec Valérie Bègue.

Cette épreuve a renforcé le couple. Dans un entretien accordé à Paris Match, le mannequin avait révélé que l'une de ses grandes craintes à l'annonce de sa maladie était que Camille Lacourt la lâche. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé et le couple n'a jamais semblé aussi fort. Il y a quelques jours ils s'embrassaient sur Instagram après avoir fait une randonnée.