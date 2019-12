Camille Lacourt en couple : sa compagne Alice est une ancienne Miss

Camille Lacourt a visiblement un petit penchant pour les Miss. Après avoir été marié à Valérie Bègue (Miss France 2008), avec qui il a eu sa fille de 7 ans Jazz, l'ancien champion de natation de 34 ans vit depuis quelques mois une merveilleuse idylle avec une sublime jeune femme de 33 ans nommée Alice Detollenaere. Le couple a officialisé son histoire d'amour en avril 2019, à l'occasion d'une promenade romantique en bateau sur la Seine pour l'anniversaire de Camille.

Si Alice Detollenaere est aujourd'hui un mannequin spécialisé dans la lingerie, elle a eu un temps le rêve de devenir Miss France. En effet, le 1er octobre 2010, la jeune femme originaire de Nevers a été élue Miss Bourgogne à Chalon-sur-Saône et a ainsi concouru à l'élection de Miss France 2011 finalement remportée par la Bretonne Laury Thilleman. À l'époque, celle qui avait alors 23 ans avait été sacrée dans sa région sous les yeux de Malika Ménard (Miss France 2010) et de Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France. Elle avait ainsi succédé à Jenna Tournay et avait devancé Oriane Monnot et Céline Gravallon.

"La soirée de l'élection, c'était super prenant. Pendant la soirée, j'étais un petit peu découragée parce que je ne pensais pas du tout y être arrivée. Je pensais vraiment m'être trompée", avait-elle confié après son élection à Miss Bourgogne dans une interview vidéo accordée au Journal de Saône-et-Loire. Ce dernier rappelait alors qu'Alice Detollenaere avait passé son bac dans l'Yonne et avait poursuivi ses études d'histoire de l'art en Côte d'or, département où elle est par la suite restée pour travailler. Elle a été responsable d'hôtesses d'accueil à Dijon. "Le plus beau que je retire de toute cette expérience, c'est l'amitié que j'ai liée avec certaines candidates", avait-elle ajouté. Ce sacre, Alice l'avait vécu avec sa maman et sa mamie.