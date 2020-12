Camille Lacourt bientôt papa pour la 2e fois : sa compagne Alice Detollenaere est enceinte

Les félicitations sont de rigueur pour Camille Lacourt ! L'ex-sportif se prépare à ressortir berceau, couches et biberons puisque sa compagne, la charmante Alice Detollenaere, attend un heureux évènement. Le couple a officialisé la grossesse de la belle lors de son passage à la télé.

Lundi 28 décembre, Camille Lacourt (35 ans) et Alice Detollenaere (32 ans) étaient invités de Tous en cuisine, la populaire émission de Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony. A cette occasion, les amoureux ont été félicités par le duo pour leur bébé à venir. "Camille n'est pas tout seul ce soir ! Il ne plonge pas tout seul ! Il est avec Alice... Alice qui, à mon avis, attend un heureux évènement ! On est content de partager ça avec vous les amis, ça nous fait trop plaisir", a lancé Jérôme Anthony, appuyé par le chef. Toute fière et pimpante dans sa robe bleue satinée, la future maman a dévoilé son début de baby bump. Un petit ventre rond annonciateur d'un bébé pour 2021. Le couple s'est ensuite lancé dans la préparation du menu du jour, crevettes cocktail, avocat pamplemousse en entrée et pain surprise au saumon fumé, crème aux herbes pour le plat de résistance.

Camille Lacourt et Alice Detollenaere, mannequin et ex-Miss Bourgogne, sont en couple depuis 2018 mais l'ex-nageur n'avait officiellement confirmé sa relation amoureuse qu'en avril 2019. Par la suite, il avait volontairement assumé sa romance en soutenant publiquement sa belle qui luttait contre un cancer du sein. Une terrible épreuve aujourd'hui derrière elle, Alice ayant annoncé être en rémission en février 2020. Ce bébé vient concrétiser un projet de vie à trois puisque la jeune femme avait eu l'occasion de révéler ses envies de fonder une famille avec son amoureux. Dans les pages de Paris Match, toujours en février dernier, elle disait alors : "À long terme, nous souhaitons avoir un bébé." Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps !

Camille Lacourt est déjà papa d'une petite fille prénommée Jazz, née en octobre 2012 de son mariage passé avec Valérie Bègue, Miss France 2008.