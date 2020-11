Camille Lacourt, "le mec le plus chanceux de la terre" : mots d'amour avec Alice Deto

"Je me demandais si Camille me quitterait. Je ne voulais pas être un boulet, apporter le malheur dans sa vie et celle de sa fille [Jazz, née de son mariage passé avec Valérie Bègue, NDLR]. Mais il a insisté pour m'accompagner", la jolie brune avait-elle confié à Paris Match en février dernier, tout en confirmant avoir vaincu la maladie. Ce qui m'inquiétait le plus n'était pas mon travail, mais mon couple. J'avais peur que ce sein dégoûte Camille." Rétablie, elle se fait depuis un porte-parole engagée en faveur de la prévention et de la lutte contre le cancer du sein, comme lors de sa participation avec Camille Lacourt à l'émission Fort Boyard, en août dernier.