Valérie Bègue maman : rare photo avec sa fille Jazz, sa copie conforme

Valérie Bègue n'a sans doute pas vu passer ces dernières années et pourtant, mardi 20 octobre 2020, sa fille unique Jazz a soufflé sa huitième bougie. La fillette, née des amours de l'ex Miss France avec Camille Lacourt, a pour l'occasion été mise à l'honneur sur le compte Instagram de sa maman. En effet, Valérie Bègue a accepté de dévoiler une partie de son joli minois à travers une magnifique photo. Sur l'image, mère et fille posent joue contre joue et regardent droit devant elles l'objectif. Même forme de visage, mêmes yeux verts et même timide sourire... Pas de doute, Jazz est bien la fille de Valérie Bègue !

Le cliché a rapidement fait sensation et, en quelques minutes, les amies miss de la jeune femme se sont empressées de déposer quelques doux messages à l'attention de l'enfant, comme Rachel Legrain-Trapani et Mareva Galanter. Par ailleurs, Mélanie Page a elle aussi fondu devant le cliché, inscrivant "joyeux anniversaire jolie Jazz". Sans oublier la chanteuse Elodie Frégé et l'animatrice Alessandra Sublet qui ont quant à elles déposé de petits coeurs. Les followers de Valérie Bègue ne sont pas passés, eux non plus, à côté de cette publication, ni de la ressemblance frappante entre les deux brunettes. "Telle mère, telle fille", "Magnifiques... Ces yeux !", "Ton mini-me !", "C'est ta copie conforme", "Le peu qu'on voit on dirait votre sosie", "Copy/paste", "Les jumelles", peut-on lire.