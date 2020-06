Valérie Bègue maman : elle explique d'où vient le prénom de sa fille

Valérie Bègue garde le meilleur des cadeaux de sa relation passée avec le nageur Camille Lacourt : leur fille Jazz (7 ans). Malgré leur séparation, suivi de leur divorce, en 2016, les célèbres ex entretiennent de très bonnes relations pour le bien-être de leur petite merveille. Mais c'est bien en solitaire que l'ancienne Miss France élève la plupart du temps sa fille unique.

D'ordinaire très discrète à son sujet, elle a accepté d'offrir des confidences sur leur quotidien à deux dans les pages de Télé Star. En plus d'évoquer leurs adorables habitudes, Valérie Bègue a donné un semblant d'explication concernant le prénom original de son enfant. "On ne passe pas une journée sans musique toutes les deux. On danse aussi beaucoup. Pendant longtemps, j'étais très branchée musique anglo-saxonne. À présent, je suis très jazz et variété française. Je fais découvrir cela à ma fille, qui est fan de Bashung, de Brel et de Jean Ferrat. Elle est curieuse de tout. Peu d'enfants de 7 ans connaissent ce répertoire et j'en suis très fière", a-t-elle déclaré.

Lorsqu'elle ne transmet pas ses différentes passions à la petite Jazz, Valérie Bègue a un emploi du temps très chargé. Elle est d'ailleurs attendue ce samedi 27 juin 2020 sur France 2 pour le grand retour du jeu de la chaîne intitulé le Pop Show ; écarté de l'antenne en 2016 après une première version peu convaincante. Pour la seconde édition du programme musical, elle passe à l'animation et retrouve à ses côtés son grand ami Nagui. Une véritable aubaine pour le duo qui est devenu inséparable ces dernières années. Pour Télé Câble Sat, ils ne manquaient d'ailleurs pas d'éloges l'un sur l'autre. "Pour moi, il a été un vrai mentor, il m'a coachée, conseillée. Il est toujours bienveillant et volontaire pour aider les autres à prendre leur envol et je ne suis pas la première à qui il a laissé sa chance à la télé. Il est généreux sur le plateau, il encourage", expliquait de son côté Valérie Bègue.

Même son de cloche pour le mari de Mélanie Page qui la considère même comme faisant "partie de (sa) famille". "Nous partageons des moments en vacances, nos enfants se connaissent", a confié le papa de Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012).

À noter que Valérie Bègue et Nagui avaient déjà eu la chance de collaborer ensemble en 2018 avec l'émission Seul contre tous.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Star en kiosques le 29 juin 2020.