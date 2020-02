Nagui gêné : sa femme Mélanie Page raconte qu'elle a couché avec son cousin

Depuis plus de dix-neuf ans, Mélanie Page file le parfait amour avec Nagui. Et aujourd'hui encore, elle réussit à le surprendre dans le bon, comme dans le mauvais sens du terme. Vendredi 7 février 2020, la belle actrice de 44 ans était invitée dans l'émission radio de son mari La Bande originale, sur France Inter, pour parler de la pièce Dix ans après dans laquelle elle joue actuellement au théâtre de Paris, aux côtés de Bruno Solo et de Julien Boisselier. Et elle a fait une révélation très gênante pour sa moitié.

Au moment d'évoquer son premier baiser, Mélanie Page a admis auprès de Nagui et son équipe qu'elle l'avait fait... avec l'un de ses cousins. Mais ce n'était pas tout ! "J'ai eu mon premier baiser avec mon cousin germain et j'ai couché avec un autre de mes cousins... J'ai embrassé le premier à 2 ans. C'était un vrai baiser", a expliqué la jolie blonde d'origine australo-britannique. Une révélation qui a beaucoup surpris en studio. La bande pensait qu'il s'agissait d'une blague et, pourtant, ce n'était pas le cas. "La nuit avec mon cousin s'est passée en Australie", a-t-elle précisé. Nagui l'a alors interrompue pour déclarer : "Je suis tellement gêné." Pas de quoi stopper Mélanie Page qui a ajouté : "Tout ça est vrai ! Ce n'était pas ma première fois avec mon cousin et j'ai couché avec un autre de mes cousins. C'était en Australie." Malheureusement pour le présentateur de 58 ans, ce qu'il s'est passé en Australie n'est pas resté en Australie.

Nagui et Mélanie Page fous amoureux

Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait battre son coeur. Leur belle histoire a débuté en 2000. Nagui organisait une soirée chez lui et Mélanie Page faisait partie des invitées. Le coup de foudre fut immédiat et le conte de fées a continué. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Roxane, en 2004, Annabel, en 2008 et Adrien, en 2012. Ils se sont officiellement pacsés en juin 2009, et se sont mariés le 5 juin 2010 en Égypte, dans le pays d'origine du présentateur. "Avec Mélanie, ma femme, nous sommes partis nous marier en Égypte il y a sept ans. Je n'y étais jamais retourné depuis mon départ, à l'âge de 4 ans. J'aurais rêvé faire ce retour aux sources avec mes parents, aujourd'hui disparus. Surtout avec mon père, dont c'était le pays d'origine", avait-il confié à Télé 7 jours en février 2017.

Fou d'amour, Nagui n'hésite pas à déclarer son amour à Mélanie Page dès que l'occasion se présente. "En plus d'être la femme de ma vie, la mère de mes enfants, c'est vraiment mon meilleur pote. Elle aime le foot, le rock, la pop, le spectacle... Elle m'a ouvert à d'autres formes d'art. Je traînais des pieds pour aller à des expos. Plus maintenant", a-t-il confié à Télé 7 jours dans son numéro du 3 février 2020.