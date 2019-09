Nagui : "Sexy, drôle, dingue", sa tendre déclaration à son épouse Mélanie Page

Côté pro comme côté vie privée, tout sourit à Nagui. Difficile, sur France 2, de passer à côté de ses textes à trou, de ses questions de culture générale ou des petites boutades qu'il livre tous les jours à ses candidats. Interrogé par les lecteurs du Parisien à propos de la cause féminine - et notamment dans le milieu de la télévision -, l'animateur a mis un point d'honneur à préciser qu'elle lui tenait à coeur. L'occasion d'accorder à son épouse, Mélanie Page, un adorable clin d'oeil. "Je suis amoureux depuis dix-neuf ans d'une femme qui est sexy, drôle, dingue et féministe, explique-t-il au journal. J'ai totalement conscience de ce que les femmes subissent au quotidien."

Il faut dire qu'il y a peu d'hommes à la maison ! Séparé de la présentatrice Marine Vignes en 1999, Nagui a fini par craquer pour les beaux yeux de l'actrice australo-britannique Mélanie Page - qu'il a épousée le 5 juin 2010. Papa de Nina, une fille issue de son premier mariage, il a ensuite accueilli trois enfants : Roxane, née en 2004, Annabel, née en 2008, et Adrien né en 2012. Une mésaventure familiale l'a d'ailleurs forcé à récemment serrer la vis à son domicile. "Mon fils, qui a 7 ans, a récemment filé une claque à sa soeur, raconte-il. Je lui ai dit : 'Jamais, jamais, jamais, tu ne tapes une fille dans ta vie'."

Nagui et Mélanie Page, unis dans la vie comme dans l'assiette

Végétarien affirmé, l'animateur de 57 ne l'aurait peut-être pas été sans le soutien de sa moitié. Ou tout du moins, pas si facilement ! La viande, le poisson... Nagui leur a dit adieu il y a déjà quatre ans. "On s'est dit qu'on arrêtait d'en manger pendant un été, poursuit le présentateur de l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Et la vérité, c'est que je me suis senti hyper bien : je dormais mieux, je digérais mieux. Mon corps m'a dit de continuer". Pas étonnant, donc, que son coeur soit gros comme une pastèque dès qu'il pense à Mélanie !