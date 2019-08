Gérard Depardieu, Nagui et sa femme en délire dans les coulisses de Ramatuelle

Les spectateurs étaient nombreux à venir l'applaudir. Ce dernier jour, au même titre que l'ouverture de Marc Lavoine, a attiré une foule infinie. Un superbe festival avec une belle programmation très éclectique. Venus soutenir Gérard Depardieu, bouche bée en coulisses, amis, admirateurs, célébrités et politiques. On relèvera notamment la présence précieuse d'Alex Lutz, du trop rare Christophe, de Nagui et de sa compagne Mélanie Page, de Bernard Montiel, Enrico Macias, Christelle Chollet et son mari Rémy Caccia ou encore de Franck Riester, notre ministre de la Culture depuis l'année 2018, ainsi que Benjamin Griveaux et son épouse l'avocate Julia Minkowski ou encore Jean-Paul Delevoye.

Pour les spectateurs, l'instant de grâce se déroulait sous le feu des projecteurs du théâtre. Mais pour quelques privilégiés, les fous rires se faisaient en privé. Nagui, emblématique présentateur de la deuxième chaîne, avait emmené sa douce en virée du côté de la loge de Gérard Depardieu, et en a partagé le doux souvenir sur les réseaux sociaux. "Moment privilégié après son formidable récital", s'est réjoui le héros de Tout le monde veut prendre sa place sur son compte Instagram.