Nagui et Mélanie Page : le geste très romantique de l'animateur à Ramatuelle

Cela fait presque vingt ans que Nagui et Mélanie Page vivent ensemble et l'animateur a toujours des gestes d'un grand romantisme pour son épouse. La preuve lors de leur passage au Festival de Ramatuelle, vendredi 2 août 2019.

Ce soir-là, Mélanie Page était sur scène pour jouer la pièce Le Temps qui reste au côté de Christian Vadim, David Brécourt et Philippe Lellouche, bien sûr, également auteur de cette comédie. Selon nos confrères de Var-Matin, Nagui était au premier rang pour applaudir la mère de ses filles, Roxane (née en 2004) et Annabel (née en 2008). L'animateur de Tout le monde veut prendre sa place ne s'est pas contenté d'applaudir à tout rompre, il "lui a fait apporter un énorme bouquet de fleurs blanches à la fin de la représentation", écrivent nos confrères. Un bouquet qu'il lui a remis lui-même, se levant quelques secondes pour le lui tendre sur scène. Une douce attention qui a, sans aucun doute, beaucoup touché la comédienne.

Ce 35e festival de Ramatuelle, sous la présidence de Jacqueline Franjou et la direction artistique de Michel Boujenah, s'est ouvert jeudi 1er août 2019 par un concert exceptionnel d'un autre grand romantique : Marc Lavoine. Profitant du passage de l'artiste de 56 ans dans la région, Nice-Matin l'a rencontré. Le chanteur a évoqué sa relation avec la romancière Line Papin, 23 ans, louant d'abord son talent d'écriture avant de crier haut et fort son amour : "On vit une époque compliquée où il faut se planquer avec les réseaux sociaux qui déversent des conneries... En même temps, putain on a qu'une seule vie, donc moi j'ai envie de la vivre pleinement ! Je suis amoureux de cette femme. C'est la plus belle lumière que la vie m'a apportée avec mes enfants. J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors pourquoi se cacher ?"