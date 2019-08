Nagui, fou amoureux de sa femme Mélanie Page : leur secret révélé

Nagui et son épouse Mélanie Page filent le parfait amour depuis près de vingt ans. Une longévité qui fait rêver... À l'antenne de son émission Tout le monde veut prendre sa place (France 2) jeudi 29 août 2019, l'animateur de 57 ans a révélé le secret de son couple.

Face à Antoine, candidat de l'émission, Nagui a livré les clés de son bonheur avec l'actrice australo-britannique. "Chaque jour, il faut dire : 'Demain, on est encore ensemble.' Et pas : 'On est ensemble pour dix, vingt, trente ans.' Et si vous vous dites ça chaque jour, ça peut durer cinquante ans. Croyez un vieux, je vous assure", a-t-il lancé en guise de conseil.

Il faut admettre que l'astuce fonctionne bien dans leur cas puisque, depuis leur rencontre en 2000, les amoureux ne se quittent plus. Le 5 juin 2010, l'animateur et la belle Mélanie Page ont célébré leur mariage. De leur amour sont nés trois enfants : Roxane (15 ans), Annabel (11 ans) et Adrien (7 ans). Nagui est également papa de Nina (22 ans), née de ses amours passées avec l'animatrice Marine Vignes.

En octobre 2016 déjà, Nagui faisait de belles confidences sur sa relation avec sa moitié. "Elle m'a transformé humainement, déclarait-il lors d'une interview accordée à nos confrères de Paris Match. Mélanie est tout à la fois : épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui je vais au foot, confidente. Et puis mère." D'ailleurs, l'animateur avait ajouté que Mélanie Page était devenue "une belle-maman exceptionnelle" pour sa fille Nina. De quoi combler encore plus la star du petit écran aux commandes de Taratata et N'oubliez pas les paroles.