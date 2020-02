Nagui accro à sa femme Mélanie Page : "On a besoin de se frotter l'un à l'autre"

Nagui est à l'honneur dans le prochain numéro du magazine Télé 7 jours. L'occasion d'évoquer ses quarante ans de carrière, mais surtout ses vingt ans d'amour avec Mélanie Page, qu'il qualifie régulièrement de "meilleur pote". "Je sais que le terme peut paraître bizarre, mais c'est la formule que j'ai trouvée pour parler d'elle. En plus d'être la femme de ma vie, la mère de mes enfants, c'est vraiment mon meilleur pote. Elle aime le foot, le rock, la pop, le spectacle... Elle m'a ouvert à d'autres formes d'art. Je traînais des pieds pour aller à des expos. Plus maintenant", confie l'animateur candide dans l'hebdomadaire.

Face à un amour aussi solide et à une telle complicité, la question se pose de savoir quel est leur secret de longévité. Et pour Nagui, il semble que la réponse soit tout simplement d'entretenir la flamme coûte que coûte. "Je n'ai pas la solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas me passer d'elle. On a besoin de se frotter l'un à l'autre dans tous les sens du terme. Elle est aussi ma maîtresse et c'est important, très important que l'on continue à se séduire."

Du frotti-frotta qui leur aura réussi puisque, depuis leur rencontre en 2000, Nagui et Mélanie Page ne se quittent plus. C'est en 2010 qu'ils célèbrent leur amour lors de leur mariage. De leur union sont nés trois enfants : Roxane (15 ans), Annabel (11 ans) et Adrien (7 ans). Nagui est également papa de Nina (22 ans), née de ses amours passées avec l'animatrice Marine Vignes. S'il est plutôt discret sur sa vie privée, l'animateur de France 2 ne rechigne jamais à l'envie de faire de belles confidences sur sa relation avec sa moitié et elle non plus. Invitée dernièrement dans On n'est pas couché pour défendre sa nouvelle pièce de théâtre, Mélanie Page faisait également part de son idée de l'amour. "Le vrai amour, c'est quand on connaît vraiment la personne et qu'on l'aime dans son entièreté. Je pense que, pour qu'un couple dure, il faut qu'il y ait cet ingrédient, l'admiration pour l'homme ou la femme qu'on aime." Un ingrédient qu'ils ont réussi à trouver !