Nagui se confie sur son fils Adrien, "très affectueux" avec Didier Deschamps

Didier Deschamps a accepté de se dévoiler comme jamais pour son ami Nagui, producteur du documentaire Didier face à Deschamps diffusé ce vendredi 11 octobre 2019 sur TF1, à l'issue du match Islande-France comptant pour les qualifications à l'Euro 2020.

Papa de quatre enfants, dont trois filles (Nina, née en 1997 de sa relation avec son ex-compagne Marine Vignes, et Roxane et Annabel nées en 2004 et 2008, de son mariage avec la comédienne Mélanie Page), Nagui évoque son petit dernier, Adrien 7 ans, lors d'une interview croisée accordée au Parisien avec Didier Deschamps. Sans surprise, il y est question foot.

A la question de savoir comment son fils "regarde-t-il Didier Deschamps ?", Nagui explique qu'Adrien n'a pas tout de suite saisi l'importance de l'ami de son papa. Le garçon était bien trop petit. "Il a connu Didier sans savoir qu'il était le sélectionneur des Bleus. Pour lui, c'était juste un ami qui venait en vacances à la maison. A 2 ans, il était sur ses genoux et Didier ne pouvait même pas manger à table", se souvient l'animateur et producteur de 57 ans. Didier Deschamps confirme : "Il est très affectueux en effet."

Cette affection d'Adrien pour Didier Deschamps n'a fait que se renforcer le jour où son papa lui a montré son incroyable carrière. "Je lui ai montré des images joueur, puis des matchs des Bleus. J'ai vu ses yeux.... Quand la France est devenue championne du monde, il était plus qu'heureux", raconte Nagui.

Sans étonnement, Adrien a l'ambition de devenir footballeur. "Il veut en faire. Mais de question de le pousser", commente Nagui. L'animateur de France 2 et France Inter adopte la même réflexion que Didier Deschamps sur le sujet.

Si Dylan Deschamps, le fils unique de Didier Deschamps né en 1996, a joué au ballon rond, il n'a jamais aspiré à une carrière professionnelle, pour le plus grand plaisir de son père. "Je ne l'ai jamais poussé, et ça m'arrange de toute façon. Il a joué au foot pendant un moment, et puis après c'est devenu un loisir, un plaisir. C'est très bien comme ça", confie le sélectionneur de l'équipe de France de football.

Le documentaire Didier face à Deschamps produit par Nagui est à découvrir le 11 octobre 2019 sur TF1, à partir de 22h45.