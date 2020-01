Bruno Solo marié à Véronique : son étonnante anecdote sur leur rencontre

Bruno Solo est de retour au théâtre ! Au côté de Mélanie Page, le comédien est à l'affiche de la pièce Dix ans après. Il s'agit d'un spectacle comique sur l'amour et sur la durée d'un couple ainsi que de l'amitié. La paire était invitée à en parler sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2) samedi 18 janvier 2020. L'occasion pour l'ancienne vedette de Caméra Café de livrer sa conception de l'amour.

"Quand Beigbeder dit 'l'amour dure trois ans', c'est la passion qui dure trois ans. L'amour dure plus longtemps", estime-t-il. Et de poursuivre en faisant un parallèle avec sa propre histoire d'amour. En couple avec Véronique Cloche-Pin depuis dix-huit ans, il a révélé l'étonnante phrase qu'il lui a prononcée au début de leur histoire. "Moi, lorsque j'ai rencontré mon épouse, je lui ai dit 'c'est avec toi que je veux me disputer jusqu'à la fin de mes jours'. Mais quand je lui ait dit ça, c'est pas juste une formule, je le pense fondamentalement. C'est à l'aune des moments compliqués qu'on voit la force d'un amour."

Bruno Solo explique ensuite avoir un goût particulier pour la routine au sein d'un couple. "Il y a quelque chose dans la routine de l'amour que je trouve de l'ordre du rituel et de quelque chose de rassurant qui me plaît", confie-t-il, avant de partager une petite habitude qu'il a avec sa femme. "De temps en temps avec Véronique, mon épouse, elle m'appelle et me dit 'il me tarde que tu rentres pour que nous prenions un verre de vin au coin du feu.' Et c'est très rassurant et quelque part, ça me construit beaucoup." Des confidences qui ont beaucoup amusé le reste des invités autour de la table, et notamment l'écrivain Frédéric Beigbeder, lequel ne semblait pas du tout partager la vision de l'amour de Bruno Solo.