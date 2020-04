Nagui confiné en famille : pas de wifi, pas de bruit... ses règles strictes

Les personnalités préférées des Français font tout pour continuer de les divertir en cette période compliquée de confinement. Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont vu apparaître une vague de live, où musiciens, influenceurs et humoristes s'emboîtent le pas pour le plus grand plaisir de leurs fans. En outre, certains animateurs ont réussi à mettre en place depuis chez eux l'équipement nécessaire pour continuer de diffuser leurs émissions, à l'image de Cyril Hanouna, par exemple, mais aussi de Nagui.

Depuis le début de la semaine, le mari de Mélanie Page est de retour sur les ondes de France Inter avec La Bande originale. Contacté par Le Parisien, en plus d'évoquer sa joie de retrouver les auditeurs, il a expliqué comment il alliait son travail et rôle de papa de quatre enfants (âgés de 6 à 21 ans) à la maison. Et autant dire que le présentateur phare de France 2 a mis en place une organisation béton ! "Je suis installé sur la table de la salle à manger, et je fais l'émission grâce à mon ordinateur. Du coup, pendant une heure, mes enfants ont interdiction d'utiliser le wi-fi. Ils font ce qu'ils veulent, sauf du bruit", confie-t-il.

Cela n'empêche toutefois pas à Nagui d'assurer son rôle de père, bien au contraire. "Je suis sur leur dos toute la journée ! Comme tous les parents, je me suis replongé dans les devoirs. Avant, je ne faisais ça que le week-end. Là, c'est du matin et soir. (...) Cela nous fait relativiser les notes de nos enfants. C'est dur, ce qu'ils apprennent. Et la quantité de matières est impressionnante !", a-t-il reconnu.