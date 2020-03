Nagui, père de famille débordé : son confinement très scolaire

Le quotidien des Français a bien changé ces dernières semaines en raison de l'épidémie de coronavirus. Contraints de rester chez eux pour une durée encore indéterminée, ils voient en plus leurs émissions et feuilletons préférés déprogrammés les uns après les autres. Nagui n'a pas échappé à cette mesure et le célèbre animateur a donc mis fin temporairement à ses activités sur France 2 et sur France Inter. C'est désormais dans la peau d'un enseignant qu'il évolue chaque jour, lui qui est confiné avec sa femme Mélanie Page et ses quatre enfants dans son appartement parisien.

Et entre deux séances de devoirs, Nagui a bien voulu accorder une interview dans la matinale de sa station de radio justement. L'occasion pour lui d'expliquer comment il vit cette situation très particulière. "Et bien, comme un père de famille. C'est-à-dire avec quatre enfants et en leur donnant, ma femme et moi, des cours, et en suivant ce que l'on peut, le plus possible, avec les professeurs à distance. Et on apprend, et on réapprend peut-être même beaucoup de choses, mais on travaille avec eux", a-t-il confié. Des nouvelles qui ont certainement ravi ses auditeurs qui ne peuvent plus apprécier chaque matin sa bonne humeur dans La Bande originale.

Durant ces journées qui semblent malgré tout très chargées, Nagui et Mélanie Page n'oublient jamais de faire preuve de solidarité en se postant à leur fenêtre dès 20h tous les soirs pour applaudir les soignants et ainsi saluer leur travail. Le 18 mars dernier, le couple s'est d'ailleurs filmé en pleine action avant de poster la vidéo sur Instagram. Une belle initiative déjà suivie par le plus grand nombre dans les villes du pays.