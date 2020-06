Valérie Bègue et Nagui proches en coulisses : révélations sur leur complicité

Le samedi 27 juin 2020 sera festif sur France 2 grâce à Valérie Bègue et Nagui. La belle brune de 34 ans, qui a été élue Miss France 2008, et le présentateur de 58 ans seront aux commandes de Pop Show, un jeu musical auquel sont conviées des personnalités. Interrogé par Télé Câble Sat, le beau duo s'est confié sur la complicité qui l'anime.

Certains ne le savent peut-être pas, mais Valérie Bègue et Nagui sont amis de longue date. C'est lors de son sacre qu'elle a rencontré l'époux de Mélanie Page. "Et j'ai partagé la scène théâtrale avec sa femme dans En attendant la gloire. Depuis, nous sommes devenus amis. Ils sont très chers à mon coeur", a confié l'ancienne épouse de Camille Lacourt. Son complice a ajouté qu'en 2008, il a appris à la "connaître humainement" et que le courant est immédiatement passé. "Elle fait partie de notre famille, nous partageons des moments en vacances, nos enfants se connaissent", a confié le papa de Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012).

C'est donc avec un grand plaisir qu'ils ont collaboré ensemble pour Pop Show, émission à laquelle Valérie Bègue a participé en 2015. La maman de Jazz (née le 20 octobre 2012 de son union passée avec le nageur) était consciente que c'était une "opportunité en or", d'autant plus que cela lui permettait de travailler avec Nagui, son "collègue, patron et ami". "A chaque fois, il m'en apprend beaucoup. (...) Il est un très grand professionnel, aussi exigeant envers lui-même qu'avec les autres. Pour moi, il a été un vrai mentor, il m'a coachée, conseillée. Il est toujours bienveillant et volontaire pour aider les autres à prendre leur envol et je ne suis pas la première à qui il a laissé sa chance à la télé. Il est généreux sur le plateau, il encourage", a-t-elle conclu.

Rappelons que Valérie Bègue avait déjà eu la chance de collaborer avec Nagui dans le cadre de l'émission Seul contre tous, en 2018. Bruno Guillon était également à leurs côtés pour coprésenter le programme.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Câble Sat du 22 juin 2020.