Valérie Bègue revient sur sa rupture avec Camille Lacourt, le père de sa petite Jazz

Les séparations ne sont pas toutes synonymes de guerre des tranchées. Valérie Bègue, par exemple, vit avec harmonie cette nouvelle ère sans son compagnon Camille Larcourt. Dans le documentaire La vraie vie de vos Miss, diffusé sur C8 le vendredi 11 décembre 2020, notre ancienne reine de beauté 2008 est revenue sur leur relation et leur rupture. Elle a évoqué cette histoire en faisant le tour de la ville de Marseille, berceau de leur idylle. "Mon ex mari s'entraînait ici, rappelle-t-elle. Je l'ai très rapidement rejoint. J'ai habité 6 ans ici. Je suis descendue en 2010 ou 2011, quand je l'ai rencontré. On a eu notre fille ici. On a construit une jolie vie. C'est ma ville de coeur."

Valérie Bègue et Camille Lacourt, mariés pendant trois ans, ont effectivement accueilli une petite Jazz. le 20 octobre 2012. Une enfant qui a également grandi sous la bienveillance d'une autre miss : Alexandra Rosenfeld, sa marraine. Et si elle est désormais déchirée entre deux foyers, elle semble y trouver midi à sa porte. "On vient chaque année dans les Calanques, explique sa maman. C'est un passage obligatoire. Elle est née ici, elle se sent tellement Marseillaise. Elle dit toujours qu'elle est d'abord Réunionnaise et ensuite Marseillaise. Elle est profondément attachée, encrée à cette région."

On a la chance d'avoir quand même une très belle relation

Sans l'aventure Miss France, Valérie Bègue n'aurait peut-être jamais rencontré Camille Lacourt, et elle n'aurait peut-être jamais eu cette fille en or qui lui donne de l'énergie à revendre. Aujourd'hui, âgée de huit ans, la petite grandit en paix... d'autant que papa et maman s'entendent toujours à merveille. "On est divorcé depuis quelques temps. On a la chance d'avoir quand même une très belle relation, d'avoir une très belle famille, se réjouie l'ancienne Miss. Elle a son papa qui s'en occupe très bien. Et sa belle-mère. Je suis tranquille d'esprit." Pas question, pourtant, de voir son visage rayonnant - si ce n'est, récemment, un oeil malicieux - affichés sur les réseaux sociaux. Les parents sont d'accords sur bien des choses, notamment le fait de la protéger jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour décider, ou non, de s'exposer. Il faudra encore attendre un peu avant de savoir si Jazz ressemble au nageur ou à sa divine ex..