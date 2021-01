Camille Lacourt, un enfant avec Alice : il révèle le sexe de leur bébé !

Le 28 décembre 2020, Camille Lacourt (35 ans) et sa ravissante compagne Alice Detollenaere (34 ans) participaient à l'émission Tous en cuisine sur M6 avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. C'est en préparant un bon petit plat en direct que la grossesse d'Alice avait été annoncée, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Quelques jours plus tard, le 7 janvier 2021, le couple officialisait pour de bon l'arrivée prochaine de leur premier enfant, en publiant des messages sur leurs pages Instagram. "Je voulais vous annoncer officiellement que 2021 sera une belle année pour nous. @alice_deto va devenir la plus belle des mamans, jazz la plus fabuleuse des grandes soeurs et moi le plus heureux des hommes. Vous l'aurez compris dans quelques mois un petit être va nous combler de bonheur", avait écrit Camille Lacourt. "Il y a un an exactement je partais au bloc et tu m'as attendue en buvant 10 expressos, papotant avec les infirmières et appelant tout ton répertoire. Dans les vapes, à peine sortie de l'opération, j'ai dit au personnel hospitalier que je voulais remonter en chambre 'car tu m'attendais' et ça les a fait sourire. Aujourd'hui ce n'est plus moi mais un mini-toi que l'on attend. La roue tourne", avait de son côté publié Alice Detollenaere. Tous ces touchants mots avaient été illustrés avec la même photo, Camille enlaçant Alice et lui déposant un baiser sur le haut de la tête et Jazz, la fille de 8 ans que l'ancien nageur a eue avec son ex-femme Valérie Bègue, touchant le ventre de la future maman.

Cette belle annonce avait ému de nombreux proches des amoureux, dont Valérie Bègue qui avait tenu à les féliciter publiquement.