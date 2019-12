Camille Lacourt : Sa belle Alice pose seins nus et en petite culotte à la plage

En plein voyage romantique à l'île Maurice avec son chéri Camille Lacourt, Alice Detollenaere en a profité pour poster de nombreux clichés sexy sur la plage. Le 3 décembre 2019, Miss Bourgogne 2010 posait simplement vêtue d'une petite culotte rose pâle sur le sable chaud, dans le cadre d'un shooting professionnel. Très sensuelle et coquine, Alice fixe l'objectif d'un air enjôleur tout en dissimulant ses seins laissés nus. Mouillée, sa longue chevelure caramel glisse délicatement sur ses épaules hâlées. Un cliché qui a sûrement séduit le quintuple champion du monde de natation et qui a aussi conquis tous les followers de la jeune femme de 32 ans. "Vous êtes parfaitement parfaite", "Alice dans toute sa splendeur", "Quand la Bourgogne se découvre, il fait chaud", "La perfection tout simplement", rivalisent-ils en commentaires.

Quelques jours plus tôt, Alice postait un autre cliché de son escapade avec Camille. Le 1er décembre 2019, on découvrait une photo du couple se regardant amoureusement, main dans la main. Elle écrivait :"Toute bonne chose a une fin. C'était magique. Retour à Paris, choc thermique en perspective. Bon dimanche sous la couette." Mannequin lingerie, Alice est en couple avec Camille Lacourt depuis plus de six mois. Le nageur a officialisé sa relation avec Alice le 24 avril dernier à l'occasion de ses 34 ans. Ex-mari de Valérie Bègue (Miss France 2008) et papa de Jazz (7 ans), Camille Lacourt a réussi à créer une famille recomposée unie et soudée. En juillet 2019, il confiait d'ailleurs dans les colonnes de Femme Actuelle : "Je pense qu'on est un peu un exemple des couples séparés (...) Je pense que la plus grande réussite de ma vie pour l'instant, c'est d'avoir réussi cet équilibre."