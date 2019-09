Camille Lacourt : Doux baiser avec sa belle compagne Alice

Love is in the air... Entre Camille Lacourt et sa nouvelle compagne Alice Detollenaere, c'est l'amour fou ! Sur le compte Instagram de la jeune femme, suivie par 10 000 abonnés, on a ainsi pu voir une tendre photo du couple échangeant un baiser.

Dimanche 15 septembre 2019, Alice Detollenaere a fait fondre le coeur de ses fans en partageant une photo sur laquelle on peut la voir déposer un baiser sur les lèvres de son amoureux Camille Lacourt. "Paris Mon Amour #love #soromantic #frenchkiss #eternalsummer #iloveyou @cam_lacourt_off", a-t-elle commenté alors que l'on peut apercevoir la tour Eiffel derrière eux. Dans la ville des amoureux, le romantisme a toujours sa place !

Dans la story de la jeune femme, mannequin de profession, on a également pu voir qu'elle s'était amusée à parcourir les rues de la capitale avec son chéri en trottinette électrique. Heureusement, elle a respecté la nouvelle consigne qui interdit à ces engins de rouler sur les trottoirs.

Si Camille Lacourt est un homme comblé côté coeur, après avoir connu quelques coups durs sentimentaux, dont un divorce avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, il traverse aussi une belle passe professionnelle. En effet, l'ex-champion des bassins, un temps patron de restaurant, va rejoindre le petit écran. Il présentera ainsi les bêtisiers de la chaîne NRJ12 en compagnie d'une autre reine de beauté... Camille Cerf. Elle a elle-même fait part de l'information à TV Mag. Un numéro sera proposé pour Halloween et un second pour Noël.

Thomas Montet