Camille Lacourt, son combat contre sa tumeur : le nageur revient de loin

En octobre 2014, Camille Lacourt crée la stupeur en annonçant souffrir d'une tumeur bénigne à la hanche. "En fait, une fracture de fatigue a fait que j'ai eu beaucoup de problèmes qui se sont atténués. Et on s'est rendu compte que c'est une tumeur bénigne sur ma hanche, donc rien de grave, qui provoquait ces douleurs", expliquait-il à l'époque à nos confrères de RMC Sport. Aujourd'hui, tout va mieux. Mais le nageur champion du monde a eu très peur...

Il faut dire que le médecin qui lui a annoncé la nouvelle a été quelque peu maladroit. "C'était une tumeur bénigne. J'ai eu la trouille aussi quand mon médecin m'a annoncé ça car il avait oublié de dire bénin rapidement. J'ai failli lui rentrer dedans. Ça a duré trois secondes. Et puis il m'a dit : 'Ne vous inquiétez pas, c'est bénin !' Puis, je l'ai insulté en lui disant que ce n'était absolument pas professionnel", confiait-il face à Laurent Ruquier dans On n'est pas couché en avril 2015, soit six mois après que le diagnostic a été posé.

Camille Lacourt "revient de loin" avec sa tumeur

À l'époque, l'ex-compagnon de Valérie Bègue (Miss France 2008), avec qui il a eu une petite fille prénommée Jazz (8 ans), avait profité de cet instant sur le plateau de France 2 pour donner de ses nouvelles. "La tumeur, je l'ai toujours. Elle est en train de diminuer et elle crée toujours un hématome quand je force dessus, expliquait-il. Je suis obligé de faire un traitement tous les trois mois qui me fatigue quelques jours mais c'est rien de très grave par rapport à ce qu'il y a eu l'année dernière."

Après cette petite frayeur au niveau de sa santé, Camille Lacourt a su rebondir. En effet, le sportif de 35 ans avait obtenu en 2015 la médaille d'or sur 50m dos lors des championnats du monde de natation organisés à Kazan (Russie) ! Une belle victoire dont s'était félicitée Valérie Bègue, sa femme à l'époque. "Il revient de loin et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé", avait-elle confié à Purepeople.com.

Aujourd'hui, le couple est séparé et Camille Lacourt a retrouvé l'amour dans les bras d'Alice Detollenaere, mannequin également Miss Bourgogne 2010 et qui prétendait au titre de Miss France 2011. Et c'est au tour du champion de natation d'apporter son soutien à sa moitié : Alice a souffert d'un cancer du sein, dont elle est désormais guérie. Autre belle nouvelle, le couple attend l'arrivée d'un bébé, un petit garçon !