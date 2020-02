Alice Detollenaere et Camille Lacourt amoureux : Leur rencontre improbable

Alice Detollenaere et Camille Lacourt ont créé un lien très fort. Ensemble depuis un peu moins d'un an, ils vivent déjà ensemble et ont réussi à surmonter l'une des épreuves les plus difficiles : le cancer du sein dont le mannequin a été atteint. Guérie, elle a accordé avec son compagnon une interview à Paris Match, parue le 19 février 2020. Ils s'y confient sur leur rencontre et leur vie de famille avec la fille du sportif, Jazz (7 ans).

Première nouvelle, Alice Detollenaere et Camille Lacourt se sont rencontrés au Salon de l'auto, en mars 2019. "Je posais sur une moto Kawasaki. Camille, je ne l'ai pas vraiment remarqué, il ne faisait pas partie de mes canons de beauté...", se rappelle Alice, qui croyait au début que son courtisan était tennisman. "Moi j'ai eu un vrai coup de foudre ! Même si je n'étais pas prêt à retomber amoureux. Très vite, j'ai donc joué le parfait goujat. J'étais tout sauf un gentleman", poursuit Camille Lacourt.

Un comportement qui n'a, heureusement, pas duré bien longtemps. "C'est vrai qu'au début, Camille m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il avait peur de se montrer tel qu'il est : gentil, romantique, attentionné. J'ai découvert sa vraie personnalité lorsque je l'ai vu avec Jazz, sa fille de 7 ans. Il était patient, doux, aimant", se réjouit le mannequin. Il faut dire qu'Alice Detollenaere a construit un lien fort avec la fille de son homme, fruit de son mariage passé avec Valérie Bègue.

"Je lui ai posé un ultimatum..."

"Jazz et moi, on s'est vite créé une belle complicité. Je la maquille, on peint... Même si cet amour ne sera jamais à la hauteur de celui qu'elle porte à sa mère, je sais qu'on s'aime", raconte-t-elle. "Avec Val [Valérie Bègue, NDLR] on a mis notre ego de côté. Alice l'a accepté. Cela prouve sa force de caractère, son intelligence. Et c'est ce qui m'a fait tomber encore plus amoureux d'elle. Parfois, Val passe à 7h30 pour réveiller Jazz, prendre le petit-déjeuner avec elle. Et Alice le prend très bien", poursuit Camille Lacourt, qui a "rapidement" emménagé dans un appartement familial avec Jazz et sa compagne Alice.

Ils racontent à Paris Match comment leur complicité s'est traduite en un amour fort et puissant . "Quand je suis parti à Tahiti pour le boulot, je me suis rendu compte qu'Alice me manquait. J'ai eu peur qu'il soit déjà trop tard", explique-t-il. La sortie du livre de l'ancien nageur olympique, Cinquante nuances de bleu (ed. Michel Lafon) n'a rien arrangé. "Il y révélait son passé, ses conquêtes . Il avait un choix à faire : continuer à se montrer comme une personne détestable ou se dévoiler comme un mec bien. Je lui ai posé un utilmatum", indique Alice Detollenaere. Il aura suffit de belles vacances à l'île Maurice pour solidifier à jamais leur idylle.

Retrouvez l'interview jointe de Camille Lacourt et Alice Detollenaere en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match, daté du 19 février 2020.