Alice Detollenaere enceinte : Camille Lacourt dévoile le sexe du bébé et la réaction "touchante" de Jazz

"Je suis entouré d'amour : j'avais déjà celui de ma fille, j'ai celui de ma femme, d'un petit bébé que j'ai hâte d'accueillir et même celui d'un chiot... À la maison, l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Tout mon bonheur est là". Voilà comment Camille Lacourt parle de sa famille dans une grande interview accordée à Gala, le jeudi 29 avril 2021.

Avec sa compagne Alice Detollenaere, l'athlète nage dans le bonheur, si bien qu'il a cédé à la pression féminine en adoptant un chiot. Sumo, un croisé bauceron et bouvier âgé de trois mois, est le dernier arrivé de la famille. "Ça faisait quelques mois qu'Alice et ma fille Jazz voulaient un chien, j'ai fini par céder", confie-t-il à nos confrères. Sumo doit déjà s'en douter : un autre membre viendra bientôt s'ajouter à sa meute, puisque sa maîtresse Alice est enceinte d'un petit garçon.

"On a entendu le coeur de notre bébé, on a vu que tout allait bien et on a su direct le sexe. À trois mois !", apprend Camille Lacourt à Gala, décidément submergé de bonheur. "Je me doutais au fond que ça allait être un garçon. L'idée d'avoir un petit Camille, parce que quand on est amoureux on a envie d'avoir un "minimoi" de l'autre, me rend follement heureuse !", affirme Alice Detollenaere.

"Notre petit miracle"

Ma fille était si heureuse quand elle a su qu'elle allait avoir un petit frère, c'était vraiment touchant", raconte Camille Lacourt. Avec Alice Detollenaere, ils ont toujours porté un grand soin au bien-être de la fillette et ont "pris le temps" d'être certains de leurs sentiments avant de s'engager sur le long-terme. Une nouvelle que la petite Jazz (8 ans) - fille du nageur et de Valérie Bègue - a pris avec un bonheur immense. "C'est vrai que pour le moment, ma fille Jazz ne me ressemble pas du tout. Elle est le portrait de sa mère.", raconte Camille Lacourt. Avec Alice Detollenaere, ils ont toujours porté un grand soin au bien-être de la fillette et ont "pris le temps" d'être certains de leurs sentiments avant de s'engager sur le long-terme.

un futur petit garçon en guise de récompense. "C'est notre premier enfant, notre petit miracle. On en rêvait tellement fort tous les deux ! On s'était dit qu'on le ferait dès qu'on emménagerait ensemble (...) Après deux jours de retard, j'ai acheté un test de grossesse, mais j'étais quasi sûre, je le sentais (...) Sur le coup tous les deux on a été choqués, sidérés", se souvient-elle. Un heureux évènement tant attendu. Deux jours après avoir emménagé ensemble, le mannequin découvre qu'elle a un cancer du sein miraculeusement opérable. Très soudés dans cette épreuve, Camille Lacourt et Alice Detollenaere en sont sortis grandis et avecen guise de récompense. "C'est notre premier enfant, notre petit miracle. On en rêvait tellement fort tous les deux ! On s'était dit qu'on le ferait dès qu'on emménagerait ensemble (...) Après deux jours de retard, j'ai acheté un test de grossesse, mais j'étais quasi sûre, je le sentais (...), se souvient-elle. Un heureux évènement tant attendu.

