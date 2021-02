Camille Lacourt : Tendre déclaration d'amour à Alice Detollenaere, sa chérie enceinte

La terrible nouvelle était tombée le 8 janvier 2020. Alice Detollenaere avait alors posté une photo d'elle à l'hôpital, tenant la main de son compagnon Camille Lacourt, un cathéter dans le bras. Le mannequin expliquait à ses abonnés qu'elle souffrait d'un cancer depuis plusieurs mois et n'avait d'autre choix que de se faire retirer un sein.

"C'est fait. Après des mois de recherches, de doutes et d'aléas médicales, on m'a finalement retiré ce sein malade. Des mois que l'on retient notre souffle. J'écris 'on', car une maladie ne se porte pas seule et impacte inévitablement nos proches, commentait-elle. J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme, comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenue depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi."

Du soutien, Alicia Detollenaere le lui rend bien. Dans quelques mois, la jolie brune donnera naissance à un petit garçon, un petit frère pour Jazz, fille aînée de Camille Lacourt, née de son premier mariage avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue.