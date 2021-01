Camille Lacourt divorcé de Valérie Bègue : Alice lui a redonné confiance en l'amour

C'est en toute intimité que Camille Lacourt (35 ans) et Alice Detollenaere (33 ans) se sont dévoilés pour 50' Inside, dans leur nouvel appartement parisien. Le couple y a convié les caméras de l'émission présentée par Nikos Aliagas sur TF1. L'occasion de partager quelques confidences avant l'arrivée de leur premier enfant, un petit garçon, prévue pour le mois de mai.

En se mariant avec Valérie Bègue en 2013, Camille Lacourt s'imaginait passer le reste de sa vie avec l'ancienne Miss France qui lui a offert le plus beau des cadeaux il y a huit ans : une petite fille prénommée Jazz. Oui mais voilà, le destin en a décidé autrement et l'ancienne reine de beauté et le quintuple champion du monde de natation se sont séparés à peine trois ans plus tard, un divorce que Camille Lacourt avait été le premier à officialiser dans les pages du magazine Gala, en octobre 2016.

L'échec de ce mariage a laissé des traces et le beau gosse a eu du mal à se reconstruire. Il ne croyait plus vraiment en l'amour. Et puis il a croisé la route d'Alice Detollenaere il y a deux ans et demi. "J'étais pas forcément dans un bon mood de ma vie, du coup je n'étais pas une très très bonne personne à ce moment-là, mais elle a vu qu'il y avait quand même quelque chose derrière", a confié Camille Lacourt dans 50' Inside. Alice, ancienne Miss Bourgogne, était l'idéal physique de l'ex-mari de Valérie Bègue et le charme a opéré malgré tout.

La réputation de tombeur de Camille a fait peur à Alice et l'a même "blessée". "Je ne savais pas qu'il avait eu autant de femmes. Au début, j'ai trouvé ça un petit peu dur. On a eu plein de mises à jour tous les deux et finalement, ça s'est bien fini", a commenté la future maman. "Je crois qu'elle a su me redonner confiance en l'amour, parce que c'est dur de retomber amoureux, de refaire confiance", a admis Camille Lacourt, avec honnêteté et pudeur.

Un an et demi après leur rencontre, Camille et Alice ont dû traverser une douloureuse épreuve, celle du cancer. Un cancer du sein a été diagnostiqué à la jeune femme, qui a du subir une mastectomie. Camille Lacourt s'est souvenu avec émotion de cette période, plusieurs mois qui n'ont fait que renforcer son amour pour la mère de son deuxième enfant.

Le 5 février prochain, Camille Lacourt sera dans l'émission Stars à nu, sur TF1, qui a pour but de sensibiliser sur les cancers féminins et masculins.