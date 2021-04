Camille Lacourt bientôt papa : Alice Detollenaere sort les dossiers pour une occasion spéciale

Sur Instagram, Alice Detollenaere avait partagé une photo de sa poitrine "asymétrique". "Une poitrine post cancer du sein pendant la grossesse, ça ressemble à ça ! Un sein qui se développe et l'autre non puisqu'il n'a plus de glande mammaire. Ce n'est pas la grossesse que j'avais imaginée, mais elle est encore mieux. J'ai été faire mon examen de contrôle de la première année il y a deux jours, tout est bon pour moi", avait écrit la future maman.

Pour rappel, Alice Detollenaere et Camille Lacourt s'étaient rencontrés au Salon de l'auto en mars 2019, alors qu'elle posait sur une moto Kawasaki. Après un comportement de "parfait goujat" de la part du nageur et la sortie de son livre Cinquante nuances de bleu (et ses anecdotes de moeurs légères), elle lui avait posé un ultimatum : "Continuer à se montrer comme une personne détestable ou se dévoiler comme un mec bien". Camille Lacourt a alors fait son choix.