Alice Detollenaere : La compagne de Camille Lacourt va bientôt subir une ablation du sein

En plus de leur histoire d'amour et d'un enfant, Camille Lacourt et Alice Detollenaere partagent un point commun qui les rapprochent : ils ont tous les deux vaincus une tumeur ! La jeune femme s'est battue contre le cancer du sein et va bientôt subir une nouvelle opération. Ainsi, elle écartera la possibilité d'une rechute.

Sa romance avec Camille Lacourt, sa grossesse, la naissance de leur fils Marius, sa nouvelle vie de maman... Alice Detollenaere partage beaucoup avec ses followers Instagram. Elle leur a annoncé une grande nouvelle ce lundi 3 janvier 2022. La jolie brune a publié plusieurs photos de son fils Marius (7 mois) et elle sur la Place Vendôme. En légende, Alice révèle qu'elle subira une ablation du sein droit.

"Que va nous réserver cette année ? Des projets pour vous ? Moi il y a tellement de choses encore que j'ai envie de réaliser. Mais d'abord je vais faire cette ablation préventive du sein droit, opération programmée fin février", écrit-elle en commentaire de son diaporama.

Des dizaines d'abonnés ont réagi.