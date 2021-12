Alice Detollenaere, maman "folle" avec Marius ? Son message poignant, salué par Camille Lacourt

Le 2 juin 2021, la vie de Camille Lacourt et Alice Detollenaere a radicalement changé. Les amoureux - en couple depuis avril 2019 - sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Marius, qui a littéralement bouleversé leur quotidien. Maman comblée, la chérie du nageur met désormais un point d'honneur à être très présente pour son premier enfant.

Sincère, la belle-mère de Jazz (9 ans, fruit de l'amour entre Camille Lacourt et Valérie Bègue) a récemment repris le travail. Un déchirement pour cette jeune maman qui aurait souhaité ne pas se séparer de son fils. Touchante, elle a désiré raconter comment elle avait vécu cette première grande étape dans sa vie de jeune maman.

"Je suis contente d'avoir repris le travail. Et à la fois j'ai conscience d'être entrée dans ce monde terrible des parents où l'on a l'impression que chaque seconde passée loin de son enfant est une seconde perdue à tout jamais", explique-t-elle, avant d'ajouter : "Moi qui avait 'hâte de revenir à ma vie', de refaire du sport, de sortir, de remettre mes talons... Je rencontre des femmes, des mères qui revendiquent leur liberté, qui me disent que je suis folle de garder mon fils dans ma chambre à 6 mois, que je devrais le laisser pleurer et ne pas voler à son secours dès qu'il a besoin de moi. Purée mais pourquoi on fait des enfants si c'est pour que rien ne change ?"