Camille Lacourt papa de Jazz et Marius : photo enneigée à 4 pour la première fois !

L'avantage lorsqu'on vient d'avoir un enfant, c'est qu'il y a de nombreuses premières fois ! Pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, la naissance du petit Marius est arrivée comme un point d'orgue à leur belle histoire qui dure depuis avril 2019. L'ancien nageur, âgé de 36 ans, s'est parfaitement remis de sa rupture avec Valérie Bègue et coule des jours heureux aux côtés de l'ancienne Miss Bourgogne 2010. Les deux amoureux n'hésitent pas à partager leur bonheur auprès de leurs abonnés sur les réseaux sociaux et c'est exactement ce qu'ils ont fait hier pour célébrer une grande première.

C'est Camille Lacourt qui a mis en ligne hier soir une très jolie photo de ce moment en famille. Sur le cliché on peut voir le couple, Camille tenant son petit dernier dans un porte-bébé, mais ce n'est pas tout puisque sa fille Jazz est également présente. Il s'agit de la première photo partagée par le natif de Narbonne sur laquelle on le voit aux côtés de ses deux enfants et d'Alice. "Nos premiers moments en famille sous la neige", écrit-il en commentaire, ajoutant une série d'emojis et le hashtag "Je vous aime trop".

Si on ne sait pas exactement où elle se trouve, la petite famille semble profiter d'un petit séjour à la montagne où la neige est déjà bien présente ! Visiblement tout heureux de ce beau moment, Camille Lacourt a également posté un selfie avec Marius et on peut déjà dire que son fils a hérité de ses beaux yeux bleus. Le chien est également de la partie et la journée a été plutôt productive puisqu'ils ont réussi à faire un bonhomme de neige plutôt réussi. Une publication qui a bien plu aux abonnés de l'ancien sportif puisqu'en seulement quelques heures, elle a déjà été likée plus de 12 000 fois.