Alice Detollenaere : ce point important sur lequel elle ne s'accorde pas avec Valérie Bègue

Maman d'un petit garçon prénommé Marius (4 mois) né de son amour avec Camille Lacourt, Alice Detollenaere a su créer une entente parfaite avec l'ex-femme de son compagnon, Valérie Bègue. Cependant, le mannequin admet avoir de nombreuses différences avec l'ancienne Miss France, notamment sur l'éducation de leurs enfants. Très présente sur les réseaux sociaux, Alice Detollenaere a d'ailleurs partagé toutes les étapes de son cancer du sein à ses abonnés et dévoile régulièrement des clichés de son fils sur Instagram. De son côté, Valérie Bègue est au contraire une femme très discrète qui n'a jamais dévoilé le visage de sa fille Jazz.

Valérie Bègue et moi sommes très différentes

Interviewée par Gala, la chérie du nageur explique : "Valérie Bègue, la maman de Jazz, et moi sommes très différentes sur ce sujet, même si on s'aime beaucoup. En écrivant sur mon cancer du sein, pour libérer et soutenir toutes les femmes touchées, on donne de nous mais cela a du sens. Donc montrer notre fils en a aussi." Présent lors de l'interview et toujours prêt à soutenir sa compagne, Camille Lacourt ajoute : "Cela ne me fait pas peur de dévoiler une partie de notre intimité. On raconte des moments de vie que tout le monde traverse. Ce n'est pas intrusif mais un partage d'expériences donc cela a du sens. Ce n'est pas du voyeurisme mal placé."

"Grande soeur géniale" pour Marius, Jazz et son demi-frère s'entendent en tout cas à merveille, et ce malgré les quelques points de divergences d'Alice et Valérie. "Elle l'adore, lui donne le biberon, joue avec lui. Elle fait tout" explique Camille, "Ce que j'adore et qui me touche, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout, Jazz est le portrait de sa maman, Marius de son papa mais on voit l'amour fort qu'il y a entre eux. Quand Jazz est là, Marius n'a d'yeux que pour elle !" renchérit la jolie brune surnommé "Doudou" par sa belle-fille. "Je m'entends très bien avec Jazz, sa maman, du coup on a plutôt un rapport harmonieux tous ensemble" conclut-elle avec beaucoup de tendresse.