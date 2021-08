Camille Lacourt papa : nouvelles photos de Marius, adorable bébé aux magnifiques yeux bleus

La vie est belle pour Camille Lacourt. L'ancien champion du monde de natation est un papa comblé depuis l'arrivée de Marius dans sa vie. Avec sa nouvelle compagne, le mannequin Alice Detollenaere, l'ancien athlète de 36 ans vit une belle romance depuis 2019 et ils ont accueilli leur premier enfant le 1er juin 2021. Depuis, les deux amoureux n'hésitent pas à mettre en avant leur petit garçon, dont ils sont très fiers.

C'est Alice qui a partagé les dernières photos du petit garçon, qui a la chance d'avoir une grande soeur ravie de son arrivée. Dans une publication postée lundi 9 août, la jeune femme, qui a participé au concours Miss France en 2011, a partagé une série de six selfies qu'elle a pris au lit avec son petit Marius. L'occasion de voir comme le petit garçon a bien grandi en deux mois et une chose est sûre, il a hérité des beaux yeux de son père. Celui que sa mère surnomme affectueusement sa "tête à bisous" a l'air déjà bien éveillé et terriblement mignon. "Quand c'est pas possible de faire un choix 1,2,3,4,5 ou 6 ? Il n'est pas déjà plus beau que son père ?", s'interroge la jeune femme sur le ton de l'humour.

Les stars sont fans !

Une publication qui a bien plu à Camille Lacourt. L'ex de Valérie Bègue a visiblement du mal à faire un choix entre les photos de son deuxième enfant. "1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et son père est presque aussi beau", répond-il en commentaire. Une série de clichés qui a également beaucoup plu aux 28 000 abonnés d'Alice Detollenaere et notamment aux personnalités proches du couple, à l'image de l'ancienne Première Dame de France, Valérie Trierweiler. "Quelle beauté !!!", écrit-elle, sous le charme du petit Marius. L'acteur Loup-Denis Elion y va d'un "Oh la la", accompagné de plusieurs coeurs rouges. L'ancienne sportive et animatrice télé Nathalie Simon semble également subjuguée par la beauté du petit Marius : "Il n'est pas beau, il est sublime".